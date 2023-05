Roma | El Shaarawy | «Rinnovo? Ne discuteremo a fine stagione»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Stephan El, attaccante della, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni Stephan El, attaccante della, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. PAROLE – «Il problema fisico è superato, sono a completa disposizione. In Europa quest’anno ci siamo riconfermati, c’è stata tanta unione e forza collettiva, credo abbia fatto la differenza. E’ stato un percorso difficile, ma questa finale ce la siamo guadagnata, ora manca il passo più importante. Mourinho? E’ un vincente, ha una mentalità da vincente. Soprattutto nei momenti più delicati e importanti riesce a tirarti fuori qualcosa in più. Mio? Anche quella è una cosa che dovremo discutere dopo il finale di».

Italiano(3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, Spinazzola; Solbakken, El; Abraham. All. Mourinho- Recuperati Smalling, Celik e El. Mourinho però potrebbe non forzare. Belotti favorito su Abraham. Solbakken può partire dal 1 . Gli unici indisponibili sono Kumbulla, Karsdorp e ...

ROMA (ITALPRESS) – “Tirana è storia, è lì e resta nella memoria. Questa finale invece dobbiamo ancora giocarla e vogliamo farlo, peccato non sia già domani ma mercoledì arriva veloce”. Dopo aver guida ...El Sharaawy, il faraone in forza alla Roma ha il contratto in scadenza e potrebbe decidere di tornare a vestire rossonero ...