Roma | El Shaarawy | “Rinnovo? Da discutere a fine stagione” | News

FINALE EL- SIVIGLIA Ai microfoni Sky Sport, le dichiarazioni principali di Stephan El, Bryan Cristante e Nemanja Matic in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. El: ' ...Poi, confrontando questaalle altre squadre allenate in passato, ammette: 'Non è la rosa più ... E Stephan Elconcorda: 'è un vincente, ha una mentalità vincente e cerca di trasmetterla in ...Lorenzo Pellegrini, capitano dellaGLI ALTRI Oltre a Dybala, anche Lorenzo Pellegrini e ... Buone notizie invece da Smalling, Llorente, Wijnaldum ed El, che hanno completato l'...

Roma, El Shaarawy: "Potevamo avvicinarci al Milan, le cose un po' si complicano ora" Milan News

El Sharaawy, il faraone in forza alla Roma ha il contratto in scadenza e potrebbe decidere di tornare a vestire rossonero ...Schierarlo diventa obbligatorio. El Shaarawy può diventare un valore aggiunto nelle ultime due partite della stagione, anche se la Roma farà turnover.