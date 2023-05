Roma | Cristante | 'Siviglia avversario forte | ma siamo in finale per giocarcela'

Matic esono i jolly, hanno il fratino bianco e giocano con entrambe le squadre. Questo ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 25 maggio 2023Per, invece, sarà la terza finale europea consecutiva . Un uomo imprescindibile per la. La testa è anche ai tanto desiderati biglietti per la Puskas Arena , dove, intanto, risuona già ...... lo schieramento di un centrocampo folto formato da Matic,e Bove oppure l'utilizzo di ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 24 maggio 2023

Cristante, doppio guiness del Normal one: tre finali di fila e record di minuti ForzaRoma.info

“Una finale è una finale, è una grande partita che non vediamo l’ora di giocare. Sappiamo che il Siviglia è una grande squadra ma anche noi abbiamo grandi qualità”. Nemanja Matic, ai microfoni di Sky ...La Roma cerca un successo in campionato che le manca da 5 giornate ... buon periodo di forma e al Franchi potrebbe giocare dall'inizio per far rifiatare Matic; Cristante - Mourinho ne apprezza la ...