Roma | Abraham | «Futuro? Non ho parlato con nessuno e non sono in attesa di nulla»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tammy, attaccante della, haallo UEFA Media Day in merito al suo, ma non solo Tammy, attaccante della, haallo UEFA Media Day. PAROLE – «Il rischio di essere dimenticato dalla Nazionale inglese? Sapevo prima di lasciare l’Inghilterra che ci sarebbe stata questa possibilità ma non ho nessun rimorso. Cos’è cambiato rispetto allo scorso anno? Non saprei, giocatori nuovi, forse uno stile di gioco un po’ diverso però quello che conta non è cambiato, cioè che difendiamo come una squadra in maniera compatta. Per un attaccante a volte non è il massimo perché preferirebbe sempre segnare, ma l’importante è aiutare la squadra e sacrificarmi per i compagni.? Ribadisco, il mio focus è qui in questo ...