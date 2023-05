Roland Garros | tabellone maschile | Djokovic e Alcaraz dalla stessa parte

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritrovano nello stesso lato di tabellone al. Questo il principale verdetto del sorteggio del draw del secondo Slam stagionale che scatterà domenica 28 maggio. Dunque il murciano, alla terza partecipazione nel torneo, e Novak ...Sorteggiato il tabellone di singolare femminile del. La campionessa di Wimbledon e degli Internazionali BNL d'Italia Elena Rybakina è finita nella parte alta del tabellone. Dunque potrebbe incontrare in semifinale Iga Swiatek. La polacca, ...Quasi terminate le qualificazioni del, secondo slam della stagione. Il torneo più prestigioso del mondo sulla terra rossa aprirà i battenti domenica 28 maggio. L'azzurro Giulio Zeppieri è il primo promosso tra i nostri ...

Roland Garros, il tabellone: Sinner nel quarto con Medvedev Sky Sport

Sorteggio dai tantissimi colori, quello che il Roland Garros ha riservato all'Italia, o almeno ai sei giocatori già in tabellone principale per diritto di classifica. Vale infatti la pena ricordare ch ...Sinner, sembra evidente che non sia ancora riuscito a mandar giù quel boccone amaro: la frecciata non è passata inosservata, ...