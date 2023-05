Roland Garros 2023 | Zeppieri non tradisce | batte Ferreira-Silva e conquista il main draw

(Di giovedì 25 maggio 2023) Giulioper il secondo anno consecutivo supera le qualificazioni e centra il tabellone principale del. Il tennista di Latina si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 su Frederico, chiudendo un percorso di quali ai limiti della perfezione, in cui non ha ceduto alcun parziale e i suoi avversari al massimo sono riusciti are quattro games all’interno di un set. Dopo Basilashvili e Rodriguez-Taverna oggi è toccato al 28enne portoghese arrendersi in 1h e 24? di gioco sotto la pesantezza dei colpi dell’azzurro, visibilmente il giocatore più forte in campo. Salgono così a sette gli azzurri in, aspettando Cobolli e Vavassori, raggiunge Arnaldi, Cecchinato, Fognini, Musetti, ...

Dopo Matteo Berrettini al maschile, il, questa volta al femminile perde tra le protagoniste la spagnola Paola Badosa. A darne notizia lei stessa tramite la sua pagina Instagram. La Badosa non riuscirà a prendere parte alla ...... per la prima volta dopo 14 anni, non presenterà alcuna rappresentate in uno Slam alal via domenica, come sottolinea il Times. Non accadeva dagli US Open 2009, ma lo sport delle ...Sono loro due i tennisti favoriti per la vittoria di questa edizione del. Loro che potrebbero ritrovarsi nella stessa parte di tabellone, ora che Alcaraz guida il seeding e Medvedev si ...

