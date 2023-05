Roland Garros 2023 | le favorite | Iga Swiatek contro tutte Sabalenka e Rybakina le principali rivali

(Di giovedì 25 maggio 2023) Chi vincerà ilfemminile? La risposta al momento sembra essere molto semplice: Iga. Una sicurezza, però, che può nascondere delle insidie, visto che la stessa polacca è reduce da un ritiro agli Internazionali d’Italia e ha perso anche la finale di Madrid, anche se su un campo con una terra dalle caratteristiche sicuramente diverso rispetto a quelle di Parigi.è comunque decisamente la donna da battere e va a caccia del terzo titolo al. La stagione sul rosso non è stata dominante come gli anni passati e qualche piccola crepa nel perfetto meccanismo della numero uno del mondo c’è stata. La polacca, però, si adatta alla perfezione sui campi parigini e, senza inconvenienti fisici, la strada verso il successo è comunque già tracciata. C’è la ...

Sorteggio così così per gli azzurri al via nel tabellone principale del, secondo Slam del 2023, che scatta domenica sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) . E' andata bene a Jannik Sinner, n.8 del ranking e del seeding, che debutterà ...Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritrovano nello stesso lato di tabellone al. Questo il principale verdetto del sorteggio del draw del secondo Slam stagionale che scatterà domenica 28 maggio. Dunque il murciano, alla terza partecipazione nel torneo, e Novak ...Dentro anche Martinez e Tirante Giulio Zeppieri si è qualificato per il tabellone principale del2023 . Il tennista romano ha infatti superato brillantemente anche il terzo e decisivo ...

Sorteggio Roland Garros 2023: Sinner pesca Muller e avrà Medvedev sulla sua strada. Musetti contro Mikael Ymer

Prende forma il Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione che scatterà domenica sui campi in terra rossa del complesso parigino. Il tabellone maschile vede Jannik Sinner dalla parte di Daniil ...Notizia flash Oggi, giovedì 25 maggio presso l’Orangerie di Parigi verrà svelato il tabellone della 122 edizione del Roland Garros. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale del ...