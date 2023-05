Roland Garros 2023 | l’analisi del tabellone femminile | Swiatek può ritrovare Rybakina | occhio a Trevisan

(Di giovedì 25 maggio 2023) I giochi sono fatti, anzi – per catapultarci nell’atmosfera parigina – “les jeux sont faits”. E’ stato infatti sorteggiato ildel secondo slam del, il, che prenderà il via domenica 28 maggio. Se nel maschile ci sarà un nuovo vincitore vista l’assenza di Rafa Nadal, tra le donne invece è presente la detentrice del titolo, Iga, seppur con qualche incognita visto l’infortunio subito a Roma. La numero uno al mondo sarà comunque la principale favorita per la vittoria, anche se non ha unparticolarmente agevole. Tra coloro che potrebbero impensierirla spiccano sicuramente Aryna Sabalenka ed Elena, grandi protagoniste di questa prima parte di stagione seppur non specialiste della terra rossa. Al via anche tante ...

Il programma e gli orari di venerdì 26 maggio per quel che concerne il WTA 250 di Strasburgo , torneo che si sta disputando nella settimana che precede il. È tempo di semifinali sulla terra rossa francese e l'ordine di gioco prevede l'inizio dei match di singolare alle ore 14:30: le prime a scendere in campo saranno Lauren Davis e Anna ...Il programma e gli orari di venerdì 26 maggio per quel che concerne l' ATP 250 di Lione , torneo che si sta disputando nella settimana che precede il. È tempo di semifinali sulla terra rossa francese e l'ordine di gioco prevede l'inizio dei match di singolare alle ore 14:30: i primi a scendere in campo saranno Francisco Cerundolo e ...... Andrea Vavassori ne incorona un altro: batte Alejandro Tabilo 6 - 4 6 - 4 ed entra per la prima nel main draw del. Vavassori supera le qualificazioni senza perdere neanche un set e per ...

Roland Garros, sorteggio horror per le azzurre: il tabellone femminile R Tennis Fever

Con il sorteggio del tabellone femminile, Martina Trevisan sa quale strada ha da fare per difendere la semifinale al Roland Garros. E, a ragion veduta, si può dire che per lei il percorso sia davvero ...Il bernese è stato battuto da Tirante nel terzo turno delle qualificazioni. In campo femminile più fortunata invece In-Albon ...