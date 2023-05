Roland Garros 2023 | il tabellone di qualificazione maschile | quattordici italiani al via

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sorteggiato ildidel, secondo slam stagionale in programma sui campi in terra rossa di Parigi. Come sempre ben nutrita la pattuglia azzurra che proverà a conquistarsi un posto nel main draw dello slam transalpino. Solo tre di questi sono però tra le teste di serie, ovvero Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Raul Brancaccio. Molti sorteggi non esattamente fortunati per i nostri, come Bellucci e lo stesso Passaro capitati nella stessa zona dipresidiata dal tedesco Hanfmann, recente protagonista sia a Madrid che a Roma. COPERTURA TV IL MONTEPREMI GLI SLOT DEGLITERZO TURNO Tabilo vs Vavassori Lokoli vs Cobolli(12) Zeppieri b. Ferreira Silva 6-4 6-1 SECONDO TURNO Tabilo b. (3) Gojo ...

Dopo Matteo Berrettini al maschile, il, questa volta al femminile perde tra le protagoniste la spagnola Paola Badosa. A darne notizia lei stessa tramite la sua pagina Instagram. La Badosa non riuscirà a prendere parte alla ...... per la prima volta dopo 14 anni, non presenterà alcuna rappresentate in uno Slam alal via domenica, come sottolinea il Times. Non accadeva dagli US Open 2009, ma lo sport delle ...Sono loro due i tennisti favoriti per la vittoria di questa edizione del. Loro che potrebbero ritrovarsi nella stessa parte di tabellone, ora che Alcaraz guida il seeding e Medvedev si ...

