Roland Garros 2023 | il tabellone di Lorenzo Musetti | nel quarto di Alcaraz e Tsitsipas | ma la seconda settimana è fattibile

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilha disegnato il suo scheletro quest’oggi con il sorteggio per i 128 giocatori che si sfideranno da domenica per raccogliere lo scettro di Rafa Nadal, dominatore dell’ultimo ventennio (o quasi) sul rosso. C’è ancheai nastri di partenza: ildell’allievo di Simone Tartarini è stato alquanto altalenante ma sappiamo che quando sente l’atmosfera delle grandi partite, il suo livello si alza. Innanzitutto, poca fortuna per quanto riguarda la posizione diè inserito nella parte più alta, il che significa che tra ottavi e quarti di finale si ritroverebbe in rapida successione prima Carlose poi Stefanos, ancora una volta. Insomma, per un grande ...

Sorteggio così così per gli azzurri al via nel tabellone principale del, secondo Slam del 2023, che scatta domenica sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) . E' andata bene a Jannik Sinner, n.8 del ranking e del seeding, che debutterà ...Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritrovano nello stesso lato di tabellone al. Questo il principale verdetto del sorteggio del draw del secondo Slam stagionale che scatterà domenica 28 maggio. Dunque il murciano, alla terza partecipazione nel torneo, e Novak ...Dentro anche Martinez e Tirante Giulio Zeppieri si è qualificato per il tabellone principale del2023 . Il tennista romano ha infatti superato brillantemente anche il terzo e decisivo ...

Roland Garros, il tabellone: Sinner nel quarto con Medvedev Sky Sport

E' stato sorteggiato il tabellone del Roland Garros, secondo Slam stagionale, al via a Parigi dal 28 maggio. Jannik Sinner può parzialmente sorridere: se è vero che il tennista altoatesino ha evitato ...Sorteggio dai tantissimi colori, quello che il Roland Garros ha riservato all'Italia, o almeno ai sei giocatori già in tabellone principale per diritto di classifica. Vale infatti la pena ricordare ch ...