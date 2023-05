Roland Garros 2023 | il tabellone di Camila Giorgi Sorteggio sfortunato | prima Cornet e poi Pegula

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ildelfemminile delnon ha certamente sorriso alle tenniste azzurre. Tanta sfortuna e primi turni complicatissimi per le italiane, che rischiano davvero di salutare Parigi in blocco con largo anticipo. Come le connazionali ancheha avuto lo stesso destino e la marchigiana difende gli ottavi della passata stagione, che sono anche il suo miglior risultato nello Slam francese. L’esordio disarà già subito abbastanza infuocato, visto che si troverà di fronte Alize. Molto possibile che il match possa avere anche uno dei migliori campi dele non è mai facile affrontare una tennista di casa, con il pubblico che potrebbe anche ...