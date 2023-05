Roland Garros 2023 | calendario | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il, il, le, glie latv edel, secondo slam stagionale di insui campi di Bois de Boulogne. Al via un’altra edizione dello storico torneo in francese, quest’anno indal 28 maggio all’11 giugno. Spicca sicuramente l’assenza di Rafa Nadal, quattordici volte vincitore nonché campione in carica, che non sarà ai nastri di partenza. Ci sarà invece Carlos Alcaraz, per la prima volta da testa di serie numero uno, ma anche Novak Djokovic e il fresco vincitore di Roma Daniil Medvedev. A difendere i colori azzurri, invece, saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo ...

Certamente siamo naturalmente lontano al suo periodo d'oro quando ottenne il 16esimo posto in classifica soprattutto grazie alla semifinale al, però l'azzurro è in un buon momento ...L'augurio è che non ci siano problemi serie in vista dell'imminente. In semifinale se la vedrà con l'argentina Julia Riera o la kazaka Yulia ...Per il secondo anno di fila l'azzurro Giulio Zeppieri accede al tabellone principale del. L'italiano si è guadagnato l'accesso al main draw della seconda prova Slam dopo aver battuto all'ultimo turno di qualificazione il portoghese Frederico Ferreira silva con il risultato ...

Sorteggio Roland Garros 2023 oggi: orario e programma. Sinner rischia un tabellone di ferro OA Sport

Giulio Zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale del Roland Garros 2023, secondo torneo stagionale dello Slam: l'azzurro, numero 12 del seeding cadetto, nel terzo e decisivo ...L'azzurra lamenta un fastidio al polpaccio dopo aver perso il primo set contro Grabher RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) - Semaforo rosso per Martina Trevisan nei quarti di finale del "Gran Prix Sar la ...