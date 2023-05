Rocco Siffredi svela perché non è andato ospite da Fedez a Muschio Selvaggio

Leggi su biccy

(Di giovedì 25 maggio 2023) La scorsa settimana, parlando degli ospiti che gli hanno detto ‘no’ per il suo podcast, ha fatto il nome di. “? Abbiamo provato ad invitarlo ragazzi. Lui ci ha chiesto gli sghei, ma noi non paghiamo gli ospiti“., i vip che hanno detto no e quelli chenon vuole https://t.co/OyMNyn84fz #— BICCY.IT (@BITCHYFit) May 22, 2023 Una dichiarazione che ha fatto il giro del web e che è arrivata alle orecchie del diretto interessato che – fra le pagine di MowMag – ha così replicato: “Ha bisogno di farsi pubblicità.ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a ...