Rocco Siffredi attacca Fedez | «Sinistroide arricchito | ho detto no a Muschio Selvaggio perché non voleva pagarmi l' aereo»

Nelle ultime puntate di Muschio Selvaggio , Fedez ha raccontato che sono stati in tanti a rifiutare il suo invito al podcast, tra questi ci sono Maria De Filippi , Vasco e. Quest'ultimo non ha gradito il tono con cui Fedez ha parlato di lui e ha reagito in malo modo. Il rapper milanese ha confessato chenon ha voluto partecipare al podcast ...In una recente puntata del podcast " Muschio Selvaggio ", Fedez ha dichiarato di aver inviatoma l'ospitata del re del cinema a luci rosse pare siasaltata perché avrebbe richiesto un compenso. "Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo" ha dichiarato il rapper. Chiamato ...Dopo le parole di Fedez , arriva la replica piccata di. Sembra che la possibile partecipazione del porno attore al podcast Muschio Selvaggio sia saltata perché quest'ultimo avrebbe chiesto di essere pagato.ha chiarito la ...

Rocco Siffredi risponde a Fedez: “Mi voleva ospite con aereo e hotel a mie spese, mentre lui chiede le ville gratis. È un ... MOW

Fedez svela dei curiosi aneddoti inediti sul suo podcast (e c’entrano Maria De Filippi e Rocco Siffredi!) Il rapper, che questa mattina ha annunciato il singolo… Leggi ...L’attore replica duramente al conduttore che l’aveva accusato di volere «gli sghei» per partecipare a «Muschio Selvaggio» ...