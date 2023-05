- ha aggiunto- Laeconomy sarà al centro, tanto che in Regione partirà una cabina di regia insieme all'assessore alle Attività produttive, e all'assessore delle Politiche del mare proprio. ...Taverna - Taverna (CZ) Classe 3° F per il componimento poetico 'Intra u funnu du mare' (...di Neto -di Neto (KR) Classi 1° A - 1° B - 1° C per il componimento in prosa 'Na gaddrina ...Taverna - Taverna (CZ) Classe 3° F per il componimento poetico 'Intra u funnu du mare' (...di Neto "di Neto (KR) Classi 1° A - 1° B - 1° C per il componimento in prosa 'Na gaddrina i ...

Rocca: "Blu economy sarà al centro cabina di regia in Regione" Adnkronos

Storicamente associata al turismo balneare, la Romagna non offre soltanto ampie spiagge di candida sabbia che si snodano a perdita d’occhio lungo le ...(Adnkronos) – “La transizione energetica, il rispetto dell’ambiente, il cambiamento climatico deve essere una priorità per chi governa, perché i territori vanno protetti, la nostra crescita il nostro ...