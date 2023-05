(Di giovedì 25 maggio 2023) Il PSG la prossima stagione potrebbe ritrovarsi senza Neymar, Messi e: il francese non vuole esercitare laper ilEsodo di stelle dal PSG? Dopo il possibile addio di Neymar e Messi sempre più fuori dal progetto, anchepotrebbe decidere di lasciare Parigi. L’edizione odierna di Tuttosport riporta la notizia de L’Equipe secondo cui il francese nonlaper ilfino al 2025. In questo caso potrebbe decidere per l’addio già in estate, con il Real Madrid che lo aspetta, oppure decidere di andare a scadenza nel 2024.

Juventus: addio per Vlahovic, Di Maria e altri big, ecco chi arrivaPer il nuovo ds, ... Per Vlahovic, ilha inviato degli emissari per osservarlo da vicino, ma anche altre squadre ...Paredes, in prestito dal, non sarà riscattato: la sua stagione è stata deludente. Senza Europa sarà difficile trattenere Rabiot, che ha il contratto in scadenza, mentre per Cuadrado ci sono già ......vera e propriadella rosa . Non ci sono più lo svincolato capitano Insigne, ma anche altri uomini simbolo con Mertens, Ospina, Koulibaly (passato al Chelsea) e Fabian Ruiz (ceduto al).

Rivoluzione PSG: Mbappé non eserciterà la clausola per il rinnovo Calcio News 24

VUOLE PARTIRE - Un anno dopo, la situazione è decisamente diversa: i Mondiali ormai sono andati, per il Psg è sfumato per l'ennesima volta il sogno Champions League, e al Parco dei Principi si respira ...Il calciomercato estivo è sempre più vicino e Hernandez potrebbe cambiare squadra. La big ci pensa ed è più vicina al sì.