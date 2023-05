Ritrovato nell' Avellinese il corpo dell' uomo trascinato via da un fiume d' acqua

Leggi su agi

(Di giovedì 25 maggio 2023) AGI - La Protezione civile sta intervenendo con squadre di soccorso territoriali in Irpinia, dopo che una bomba d'si è abbattuta nel primo pomeriggio tra Forino e Montoro. In quell'area si registrano allagamenti.a frazione Celzi di Forino, provincia di Avellino, è statoildi 45 anni morto'incidente legato al maltempo in Irpinia. Era residente a Contrada e stava lavorando in localita Varosano di Forino quando è stato travolto dalla sua vettura. Sul posto personale dei carabinieri, del 118 e vigili del fuoco. In tutto il circondario di Avellino il temporale che ha causato danni e disagi soprattutto alla viabilità. Un fenomeno che si ripete costantemente per la conformazione del territorio e per la scarsa manutenzione dei ...