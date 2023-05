Rissa in strada a Portici | 3 uomini arrestati

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo essere statidai carabinieri, i treresponsabili dellaper motivi non ancora chiari a, sono stati portati all’Ospedale del Mare di Napoli. Tresono statia seguito di una, per motivi non ancora chiari, al II viale Melina a(Napoli). Secondo quanto si apprende, i tre

L'accusa è, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.E l'accordo sull' Irlanda del Nord ha fatto il resto, anche se c'è ancora moltada fare. ... Fino all'attualein famiglia, che per Boris è solo una 'caccia alle streghe' contro di lui.Dopo il passaggio dei corridori, l'uomo avrebbe anche lanciato il fumogeno a terra, in mezzo alla. Avvicinato a quel punto da uno spettatore, l'uomo lo ha insultato e colpito al volto. ...

Rissa in strada a Portici, tre arrestati Agenzia ANSA

Due risse in poche ore tra gli Archi e la stazione ... Prima di lasciare la piazza la polizia si è accertata che i due andassero via ciascuno per la propria strada, separatamente, senza creare altri ...Un battibecco che ha coinvolto tre persone è sfociato in una vera e propria rissa al ritiro bagagli in un aeroporto di Chicago ...