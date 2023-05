Riscrivere la storia dell’Antimafia Ecco il vero piano delle destre

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 maggio 2023) A loro non interessa la Commissione Antimafia. Quello è solo uno dei tanti orpelli che servono per corroborare la narrazione. E la narrazione sulla mafia di questo governo è spaventosa perché nega gli ultimi 30 anni didi questo Paese. L’elezione di Chiara Colosimo come presidente è l’ennesimo anello di una riscrittura generale della. Colosimo in sella alla Commissione Antimafia è l’ultimo anello. La macchina della contronarrazione è già al lavoro Accade in tutti i campi, figurarsi se poteva mancare un tema così sensibile come la criminalità organizzata su cui il centrodestra ha ancora molto da spiegare. Negare gli accadimenti e se possibile ribaltarli. Il primo passo consiste nel sotterrare le notizie: che un ex sottosegretario come Nicola Cosentino, uomo forte di Silvio Berlusconi in Campania e collega di governo di Giorgia Meloni, sia ...