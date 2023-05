Righini | Istituiremo direzione specifica su bioeconomia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023) Giancarlo – “Nel Lazio, all’interno dellaagricoltura,anche unasulla”. Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio e alle Politiche agricole della Regione Lazio, Giancarlo(nella foto), intervenuto questa mattina all’incontro organizzato da Confagricoltura in occasione del Bioeconomy day. “La– ha aggiunto l’assessore alle Politiche Agricole – rappresenta un settore di estrema importanza che va necessariamente rafforzato e indirizzato verso le richieste delle imprese che chiedono un nuovo modello agricolo dove le criticità debbono trasformarsi in risorsa. “E questo può avvenire attraverso un’economia circolare che deve rispondere alle sfide ambientali, come la scarsità delle risorse, il ...