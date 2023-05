Riforma pensioni | la legge Fornero alle porte | la verità sulle sorti dei lavoratori

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 25 maggio 2023) Regna il caos intorno alladelle. Lapotrebbe non venir mai superata e diventare obbligatoria per tutti. Tra il dire e il fare c’è di mezzo ladi Bilancio. E le risorse economiche per fare tutto non ci sono. Pertanto ladellerischia di saltare. Analizziamo la situazione nel dettaglio. Lapotrebbe diventare obbligatoria per tutti-(Ansa foto)- Ilovetrading.itUno degli obiettivi del Governo Meloni è superare laentro la fine di questa legislatura e consentire ad un numero crescente di persone di andare prima in pensione. Ma la coperta è corta: tra bonus, pensione di cittadinanza e nuove forme di sostegno per i disoccupati, ...