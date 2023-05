Rifiuti | a Ladispoli entra in vigore la Tarip | cos’è e cosa cambia

(Di giovedì 25 maggio 2023)– “Nonostante la crisi economica, l’aumento delle materie prime e l’impennata dei costi dei servizi, ala TARI non è stata aumentata. Anzi, negli ultimi anni la tassa sulla nettezza urbana è stata ridotta dell’11%, a fronte di un servizio particolarmente efficiente. L’amministrazione comunale intende proseguire il percorso avviato per non gravare sulle tasche delle famiglie diin un momento economico molto difficile. Ricordando oltretutto l’adeguamento contrattuale, previsto dall’Istat ,che abbiamo dovuto applicare con l’azienda appaltatrice del servizio”. A parlare è l’assessore all’Igiene ed Ambiente, Marco Pierini, che ha spiegato le importanti novità che caratterizzeranno il 2023, anno in cui ainla tariffazione puntuale ...

... Marco Pierini, che ha spiegato le importanti novità che caratterizzeranno il 2023, anno in cui aentra in vigore la tariffazione puntuale (TARIP) per iprodotti dalle utenze. 'L'...Per evitare danni e rischi è importante attuare su tutto il territorio un intervento a tappeto per liberare le caditoie da foglie eed assicurare così un regolare deflusso delle acque ......attuare su tutto il territorio un intervento a tappeto per liberare le caditoie da foglie e... Pd: 'Caditoie intasate e marciapiedi con erba alta, è urgente intervenire' Chiediamo ...

Tarip a Ladispoli: cosa cambia OrticaWeb

Riceviamo e pubblichiamo – “Nonostante la crisi economica, l’aumento delle materie prime e l’impennata dei costi dei servizi, a Ladispoli la TARI non è stata aumentata. Anzi, negli ultimi anni la tass ...Il clima mutato rende sempre più probabili precipitazioni improvvise e oltre i limiti quantitativi a cui siamo abituati. Per evitare danni e rischi è importante attuare su tutto il territorio un inter ...