Ricorso Inps | ecco le nuove regole

(Di giovedì 25 maggio 2023), arrivano le. A dieci anni di distanza dall’ultimo Regolamento adottato il 20 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione dell’ha aggiornato con deliberazione del 18 gennaio 2023 numero 8 le disposizioni in materia di ricorsi amministrativi. L’adozione del nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’” risponde all’esigenza di disciplinare in un’unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto.In particolare, la soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all’, nonché l’ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l’Istituto hanno fatto emergere l’esigenza di ...

... per chi si è visto rigettare la certificazione al diritto di pensione a settembre, è possibile presentare un sempliceamministrativo. Come spiegato anche dall'nelle relative ...Immediata la richiesta di attivazione all'per indagare su quanto stava accadendo. Lo stesso ... Immediato anche ilalle vie legali e l'impulso alle indagini. Padre e figlio sono stati ...... la competenza per la presentazione delè del giudice del tribunale ordinario sezione ...competenza per l'eventuale impugnazione della ingiunzione di pagamento proveniente direttamente dall'...

Inps: nuovo regolamento per i ricorsi amministrativi Euroconference LAVORO

Con l’ordinanza 13848, pubblicata il 19 maggio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al soggetto tenuto a fornire la prova circa ...Quali sono le date del pagamento pensioni Inps per il mese di giugno 2023 Scopriamolo insieme in una breve guida ad hoc.