Riceve un cuore nuovo e dona il proprio a una paziente | un intervento simile non accadeva da 30 anni

Trapianto domino a Torino. Riceve un cuore nuovo e dona il proprio a una paziente. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette. L’uomo, un siciliano di 43 anni affetto da una grave patologia ...Una équipe della Cardiochirurgia è partita per il prelievo, il paziente è stato trasferito in sala operatoria ed è stata chiamata in ospedale una donna di 51 anni, affetta da displasia aritmogena ...