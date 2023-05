Rete Cowo® | la soluzione per aprire un coworking in modo semplice | con tante occasioni di crescita

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Milano, 24 maggio 2023) - Milano, 24 maggio 2023 - Frutto di un percorso diinnovativo, nato dall'intuizione di Massimo Carraro e Laura Coppola,è ladeiIndipendenti che, dal 2008, si è affermata come un autentico punto di riferimento nel nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio modello di condivisione, concepito per migliorare l'esperienza lavorativa, mettendo le relazioni ancor prima del business. Il progetto diItalia , in particolare, è incentrato sulla quotidiana condivisione di spazi e conoscenze.è un network composto da oltre 100 spazi lavorativi, distribuiti nel nostro Paese e nel Canton Ticino. È una comunità che riunisce migliaia di professionisti, attivi in molteplici ambiti lavorativi. In più di 15 ...