Rep Congo | omicidio Attanasio e Iacovacci | per difesa un imputato irreperibile | rischio stralcio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Rischia di partire ‘monco’ il processo a Roma che vede imputati due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell’Onu, indagati per la vicenda legata alla morte dell’ambasciatore italiano Lucae del carabiniere Vittorio, uccisi inil 22 febbraio 2021. Si tratta di Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza: ai due dipendenti, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco contesta il reato dicolposo. Leone e Rwagaza organizzarono la missione del nord del Paese africano durante la quale i due italiani furono uccisi in un agguato. All’udienza preliminare di oggi a piazzale Clodio i difensore di Rwagaza, gli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri, hanno sollevato un’eccezione in merito alla irreperibilità e mancata notifica degli atti ...