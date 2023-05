Renzi e Calenda | Franco e Ciccio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Primavolevano separarsi, adesso invece pare che correranno insieme alle europee. Ma che sta succedendo?Orietta Turinivia email Gentile lettrice, lei cerca di compromettermi: vuole indurmi a dire come stanno le cose mentre le cose cambiano a velocità vertiginosa ad horas, macché: ad minutos (latino maccheronico), in una travolgente gag tra i due politici più comici d’Italia. Proprio ora, mentre scrivo, chissà che stanno dicendo e combinando quei due. Ma se fermiamo l’orologio sulla sera del 24 maggio, le rispondo: sì, hanno detto che correranno insieme alle europee. Le elezioni però si terranno il 6 maggio dell’anno prossimo: vuole che da qui ad allora fili tutto liscio? Impossibile. I precedenti sono esilaranti. Il Corriere della sera giorni fa ha pubblicato un lunghissimo elenco di invettive reciproche. Cito solo qualche frase dal ...

da dove vengono E le correnti del Pd che litigano fra loro". Non ci sono comici di destra "Non me ne vengono in mente". Vianello e Fabrizi "Altra era geologica. E comunque loro ...passa il suo tempo ad attaccare il Partito Democratico, non tanto - come fa- per cercare di portare dallo sua parte qualche dirigente dell'ala destra, ma per dimostrare che lui è quello ...L'incontro con i partner europei e la strada accidentata del Terzo polo Sullo stesso argomento:e Renew Europe visti da +Europa. Parla Riccardo Magi "Sono ...

