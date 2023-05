Regolamento playout Cosenza-Brescia | come funziona con i gol in trasferta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ildeldi Serie B: si parte con l’andata, eccocon i gol in. Allineandosi alle maggiori competizioni, anche il campionato cadetto nella post season per evitare la retrocessione in Serie C ha cancellato la regola secondo la quale le reti segnate fuori casa, in caso di parità nel computo dei gol segnati dalle due squadre tra andata e ritorno, assumevano valore doppio. Ogni gol vale dunque una unità e non il doppio, quindi un 1-1 all’andata equivale a uno 0-0 al ritorno, allo stesso modo un 2-1 per i calabresi è equivalente a un 1-0 dei lombardi fra una settimana. Situazioni che porterebbero ai supplementari, in deroga alche favorirebbe la quintultima, perché le due squadre hanno ...

Ildeldi Serie B Cosenza - Brescia: si parte con l'andata, ecco come funziona con i gol in trasferta. Allineandosi alle maggiori competizioni, anche il campionato cadetto nella post ...Regola 1 deldel Giuoco del Calcio, punto n. 10), inteso come terreno di gioco, sicché ... Intanto, la Corte d'Appello Nazionale Federale si è espressa anche sull'altrodel Girone B ...Leggi anche Date, orari,: tutto quello che c'è da sapere su playoff edi Serie B Da Odogwu a Lapadula: tutti i bomber che possono decidere i playoff Leggi i commenti Calcio: tutte ...

Date, orari, regolamento: tutto quello che c'è da sapere su playoff e playout di Serie B La Gazzetta dello Sport

La Lega B ha ufficializzato date e orari del playout salvezza tra il Cosenza e il Brescia, attese ad una doppia sfida per mantenere la categoria. Si parte stasera con la gara in programma al ...Il regolamento del playout Cosenza-Brescia: ecco come funziona con i gol in trasferta nell'andata dello scontro per la salvezza in Serie B ...