Regolamento ‘liste’ | monte ingaggi e cicli ormai conclusi | tutte le spine di Carli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiMarcelloha preso contatto non solo con la sua nuova realtà, ma anche con la consapevolezza di avere tanto lavoro ad attenderlo. Il tempo, in questo senso, gioca in suo favore, considerando come il presidente Oreste Vigorito si sia mosso con largo anticipo, fugando ogni dubbio sul prosieguo dell’avventura calcistica. Il neo direttore tecnico del Benevento, in primis, avrà il compito di scegliere il futuro timoniere della panchina, passaggio necessario e fondamentale per proseguire con lo step successivo. Ancora al vaglio del club la decisione finale rispetto all’ipotesi di perseguire la strada dell’esperienza oppure quella della gioventù per la prosisma guida tecnica. Probabilmente qualcosa potrà essere più chiaro già questo pomeriggio nella cofnerenza stampa di presentazione del neo dirigente giallorosso. Insieme all’allenatore andrà ...