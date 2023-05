Reggia di Caserta | ingresso con biglietto gratuito il 2 e il 4 giugno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Il Ministero della Cultura ha istituito per la Festa della Repubblica una nuova giornata digratis nei musei e nei parchi archeologici statali che va ad aggiungersi, per, a quella della tradizionale prima domenica del mese. In considerazione dell’accessoe del ponte lungo di festa si prevede una notevole affluenza di pubblico. L’Istituto del Ministero della Cultura, patrimonio Unesco, a fronte di una fortissima carenza di personale, profonde grandi sforzi per accogliere ogni giorno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo e tutelare il suo immenso e fragile patrimonio. Ladiha consapevolezza della capacità del Museo di generare una ricaduta positiva, in termini economici e di sviluppo, su tutto il territorio cittadino e ...