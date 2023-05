Juman è bengalese e Francesca italiana, sette mesi fa si sono incrociati grazie al progetto di mentoring Fianco a Fianco, realizzato daItalia con Unicef, che ha l'obiettivo di ...ROMA - I mentori sono un "ponte" verso la comunità territoriale e l'inclusione sociale per i minorenni stranieri che arrivano soli in Italia e che poi diventano maggiorenni . Lo dice ...... che in qualità di Capofila insieme ai Partner di progetto - Fondazione Cesvi,Italia, Associazione Casa della Comunità Speranza, Associazione l'Albero della Vita, Centro Penc, ...

Refugees Welcome, la storia di Francesca e Juman Euronews Italiano

Juman è bengalese e Francesca italiana, sette mesi fa si sono incrociati grazie al progetto di mentoring Fianco a Fianco, realizzato da Refugees Welcome Italia con Unicef, che ha l'obiettivo di ...New Scots are a welcome force for good, say the Scottish Greens as the UK Government’s latest immigration statistics are published. The party has condemned the “craven cruelty” and “self sabotage” ...