Red Bull | Perez | “A Monaco non c’è margine d’errore Vorrei ridurre il distacco”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sergioè pronto a riascendere in pista e si prepara al nuovo successo nel Gran Premio di Montecarlo. “Non sarà la pista migliore per noi. Marestae sabato dovremo scaldare bene le gomme. Qui tutto può succedere, mi aspetto che Alonso e le Ferrari siano molto forti qui. Questo è uno dei tracciati dove non ci può essere. Chiudere davanti a Verstappen? Sarebbe importante peril”. SportFace.