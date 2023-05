Razzismo | Mancini | ' ' Bloccare partite può essere un' idea' '

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il ct della Nazionale Robertocommenta così gli ultimi episodi di, tra cui quello in Liga che ha visto protagonista ...

Il ct della Nazionale Robertocommenta così gli ultimi episodi di, tra cui quello in Liga che ha visto protagonista ...ha commentato gli episodi diavvenuti in Europa: " Bloccare le partite potrebbe essere una buona idea, ma va tutto valutato. Solitamente esageriamo quando certe cose accadono in ...nel calcio,: Le regole vanno applicate .contro la Uefa: Sbagliate le date delle finali. Il ct della Nazionale italiana, Roberto, è intervenuto alla presentazione ...

Razzismo: Mancini, 'Bloccare partite può essere buona idea' Agenzia ANSA

Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...