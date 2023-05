Nel post Cento ha lasciato un commento: nel nostro basket non c'è spazio per il. Se non fai niente per combatterlo, sei parte del problema. Da parte sua, laha preso le distanze (e ......anno di fondazione 1897 allenatore Massimiliano Allegri stadio Allianz Stadium Leggi anche...00 Pistoia - Cremona 73 - 68 16:00Bologna - Piacenza 76 - 84 17:00 Rieti - Chieti 67 - ......00 Virtus Bologna - Varese 98 - 82 17:00 Milano - Sassari 79 - 67 17:00 Venezia - Universo Treviso 107 - 73 Visualizza Lega Basket Serie A BASKET - SERIE A2 16:00Agrigento - Rinascita ...

Razzismo in Fortitudo-Cento: tifoso irride Marks imitando una scimmia La Gazzetta dello Sport

Spiacevole coda della serie playoff di A2 tra la Tramec Cento e la Fortitudo Bologna, terminata ieri sera con la vittoria di Aradori e compagni. Cento ha condiviso un video con dei gesti di razzismo d ...