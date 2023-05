Rapito | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 25 maggio 2023)è una una, quella del piccolo Edgardo Mortara, bambino ebreo bolognese che, nel 1858, fu sottratto alla propria famiglia per ordine delle autorità clericali dello Stato Pontificio. Essendo infatti stato battezzato clandestinamente da una domestica, secondo la legge papale Edgardo avrebbe dovuto ricevere un’educazione cattolica e non ebraica; crebbe quindi sotto l’ala di Papa Pio IX che si rifiutò sempre di restituirlo, suscitando uno scandalo internazionale. Ildi Marco Bellocchio è anche liberamenteal libro Il caso Mortara. Ladel bambino ebreodal papa, di Daniele Scalise. Il vero Edgardo Mortara da adulto, in una foto dell’epoca.Il 23 giugno 1858, ...