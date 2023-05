“Rapito” di Marco Bellocchio | un film dalla forma perfetta | è grande cinema

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 maggio 2023) Cannes,nostra inviata Paola Suardi Titolo:Regia:in concorso a CannesGiudizio: 5 stelleGenere: drammatico, storicoAnno: 2023Durata: 125 minData di uscita: 25 maggio 2023Distribuzione: 01 Distribution Ci sonobrutti (*alla larga!), mediocri (**non ti perdi nulla), interessanti (***massì, merita), belli (****mi è piaciuto), e poi ci sono imagistrali(*****top top top). E’ questo un po’ il senso delle stellette che abbiamo deciso di attribuire a quel che vediamo, fatto salvo il rispetto per l’insindacabile soggettività che anima ogni spettatore. Iper noi più difficili da commentare sono i mediocri e gli interessanti, perchè in genere presentano luci ed ombre da analizzare attentamente ma che è giusto ...