Rapina ed estorsione con metodo ‘camorristico’ | in aula quattro testimoni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il processo nei confronti dei fratelli Silvio e Vincenzo, 34 anni, Marcello Iadanza, 31 anni, difesi dall’avvocato Mario Cecere, finiti in carcere nel mese di luglio del 2022 e da qualche mese ai domiciliari dopo una inchiesta della Dda di Napoli. Entrambi sono gravemente indiziati per più reati, in concorso e con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione di tipo mafioso, diconsumata e tentata, danneggiamento, porto di arma da taglio, minaccia eperpetrati, il 28 febbraio 2021 a Paolisi e il 7 marzo 2021 a Montesarchio. Questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, davanti al collegio giudicante, composto da Daniela Fallarino, a latere Francesca Telaro e Roberto Nuzzo, durante l’udienza ...