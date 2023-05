Ramazzotti piange Tina Turner | “Una delle più grandi artiste di tutti i tempi”

... il successo di Simply the best Il mondo della musicala scomparsa della regina del rock'n'... Cose della vita Impossibile non menzionare il duetto tra Tina Turner ed Erosin Cose della ...Il mondo della musicala scomparsa di Tina Turner , morta nella giornata di ieri all'età di 83 ann i. A darne ... Scheda artista: Tina Turner TAGS Barack Obama , Elton John , Eros, ...In queste ore in tanti tra coloro che avevano amato la sua incredibile voce o avevano avuto modo di lavorare con lei - come Mick Jagger ed Eros- la stanno ricordando e omaggiando via ...

Il mondo della musica piange la morte di Tina Turner, Eros ... Music Fanpage

ROMA - "Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale.La morte di Tina Turner ha sollevato un’onda di emozione che ha attraversato il pianeta e si è poi manifestata sui social. In particolare gli artisti, amici o soltanto colleghi, a cominciare da quelli ...