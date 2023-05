libera del consiglio di amministrazioneal pacchetto di nomine a direzioni di testate proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio , tra le quali quelle, come previsto, di Gian Marco ...Tutte confermate le indiscrezioni della vigilia per le nomine alla guida di testate e generi in. Sono arrivati questa mattina ai membri del consiglio di amministrazione i curricula dei ...per il...Laha i nuovi direttori delle testate giornalistiche. Il Consiglio d'amministrazione di viale Mazzini ha dato illibera alle proposte avanzata dall'ad Roberto Sergio. Così Gian Marco Chiocci va ...

Rai, via libera alle nomine TGLA7

L’appuntamento di oggi del format mattutino del programma Rai ha visto arrivare in passerella a Via Asiago nientemeno che Lorella Cuccarini. La showgirl e professoressa di Amici, anche di primissimo ...In programma cinque concerti che prenderanno il via il 26 maggio, nei quali potremmo ascoltare le sue canzoni più belle ma anche quelle di numerosi amici e colleghi, che l’artista accoglierà sul palco ...