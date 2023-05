Rai | Pd | ' nessun pluralismo né donne | nomine pessimo segnale'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Nella Rai del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non c'è posto per lee non c'è posto per il. La lenzuolata diappena varata dal consiglio d'amministrazione della Rai, con astensioni e voti contrari, è unper il servizio pubblico. Un monocolore dove vince il punto di vista della maggioranza di governo". Lo dicono Sandro Ruotolo, responsabile nazionale Informazione, cultura e culture, memoria del Pd, e Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai. "Senza presentare il piano editoriale e il piano industriale hanno cambiato i vertici dell'informazione e dei generi televisivi a un anno dalla scadenza naturale del consiglio d'amministrazione -proseguono-. Come Partito Democratico vigileremo perché ...

un messaggio di Putin' Massimo Ranieri compie 70 anni: 'rimpianto, mi sono divertito troppo ... da lui condotto su1. I due hanno cantante insieme sul palco il brano La Cura di Franco ...Come maiquotidiano " con la lodevole eccezione dei colleghi, bravissimi, de " Il Foglio " " ... Cioè: la solidarietà viene data a Ranucci che si fa tutte le trasmissioni(e La7) per dire che ......Per il ministro dei Trasporti francese Clement Beaune "il governo francese non ha deciso... Premierato, Schlein tentata, Fuortes lascia. Ponte sullo Stretto, non più di 13,5 mld Riforme, ...

Governo, Pd: "In Rai nessun pluralismo e donne, pessimo segnale ... Partito Democratico

“Nella Rai del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non c’è posto per le donne e non c’è posto per il pluralismo. La lenzuolata di ...ROMA - Dopo la nomina dell'Ad della Rai, Roberto Sergio, arrivato da una scelta interna dell'azienda di Viale Mazzini, oggi sono arrivate le nomine delle tre reti del TG. Gian Marco Chiocci, direttore ...