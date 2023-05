Rai | Lucia Annunziata si dimette | ' Non condivido nulla dell' operato dell' attuale governo'

'L'addio diAnnunziata allaè un fatto molto grave. Una delle più importanti giornaliste del Paese, già ex presidente. Questo governo vuole zittire tutte le voci di dissenso. Vergogna'. ...Annunziata si è dimessa dalla. La giornalista e conduttrice di 'Mezz'ora in più' lascia il servizio pubblico e ha comunicato il suo addio con una mail al nuovo amministratore delegato ...Lo scriveAnnunziata in una lettera inviata ai nuovi vertici di viale Mazzini, argomentando la decisione di presentare "dimissioni irrevocabili" dalladi cui è stata conduttrice e ...

Rai, Lucia Annunziata rassegna le dimissioni – Il Tempo Il Tempo

La giornalista di In Mezz'ora volto storico del servizio pubblico lascia in contrasto con “le modalità dell'intervento sulla Rai. Il mio è un atto di ...Lucia Annunziata invia le dimissioni "irrevocabili" dalla Rai: "Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità ...