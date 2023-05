Rai | Lucia Annunziata | Dimissioni irrevocabili

"Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, ...Alla lettera in cuiAnnunziata ha annunciato "dimissioni irrevocabili", l'ad, Roberto Sergio, a quanto si apprende, avrebbe risposto di essere "sinceramente dispiaciuto" ed avrebbe sottolineato come il suo ...Ufficiali i nuovi numeri uno dei telegiornali. Si dimetteAnnunziata, conduttrice di Mezzora in più Il Consiglio di Amministrazione della, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha deliberato l'aggiornamento ...

Lucia Annunziata lascia la Rai: «Non ci sono le condizioni per una collaborazione». L'ad Sergio: «Dispiace, sp ilmessaggero.it

(Adnkronos) - “In Rai, al netto delle sciagurate politiche di lottizzazione ... un’eccellenza dell’infotainment in ambito internazionale e, oggi, all’addio di Lucia Annunziata che sul versante ...Roma, 25 mag. (askanews) – Dopo Fabio Fazio, se ne va dalla Rai anche Lucia Annunziata che conduceva su Rai Tre il talk show domenicale “Mezz’ora in più”. La giornalista scrive, “Arrivo a questa ...