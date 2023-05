... uno schiaffo,, ai giornalisti interni da parte di un vertice incapace di valorizzare le professionalità della, in un momento inoltre di difficoltà economiche per'azienda. Anche la ...Paolo Del Brocco, produttore in nome di Mammadel film di Bellocchio si è presentato all'incontro con i ...porta di servizio'...titolo a caso. Fedor non giocò mai. Tanto meno d'azzardo. ...Si tratta, evidentemente, dell'videomontaggio creato sul ...'innocua ma esilarante ironia nacque quasi per caso in famiglia ...un'intervista un poco "litigiosa" fra Enrico Varriale della...

Rai, l’ennesimo balletto della politica che non cambierà nulla Il Primato Nazionale