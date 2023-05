Rai | le nuove nomine ridisegnano il servizio pubblico

'Il Consiglio di Amministrazione della, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha deliberato l`aggiornamento dell`... introducearee organizzative, tra cui la Direzione ...Lucia Annunziata si è dimessa dallae lascia quindi la conduzione della trasmissione Mezz'ora in più , che occupa la striscia ...in cui il cda si è spaccato ma ha approvato a maggioranza le...Giustizia, memoria, verità: valori che contano per legenerazioni ". Un'iniziativa per e ... il giornalista dell'Espresso Enrico Bellavia e i colleghi di ReportTre Paolo Mondani e del ...

Rai, ok del Cda alle nuove nomine. Chiocci al TG1 e Preziosi al TG2 Sky Tg24

La presenza di Barbara D'Urso sulle reti del Biscione sembra restare garantita almeno per un altro anno: smentiti per il momento i rumors sulle presunte offerte da parte di Netflix e di Rai ...La Rai proclama, Mediaset risponde ... Infine, su Italia Uno, Mia mamma e tuo papà, un reality del genere genitori figli. Il genitore (separato) fa nuove conoscenze mentre i figli, di nascosto, lo ...