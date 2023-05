Rai | Gian Marco Chiocci e Antonio Preziosi nuovi direttori del Tg1 e Tg2

(Di giovedì 25 maggio 2023) IL PROFILO DI(dal sito Festival della Tv ) Comincia giovanissimo alle Gazzette toscane (di Longarini), scrive per la Gazzetta di Prato e di Firenze Dopodiché va a fare una lunga "...

'Per quanto riguarda le Testate giornalistiche,Marco Chiocci sarà il nuovo direttore del Tg1; al Tg2 va Antonio Preziosi, che lasciaParlamento, dove si insedia Giuseppe Carboni; a guidare ...Sono passate così stamane in consiglio di amministrazionele nomine dei direttori di testata giornalistica, tra cui quella di Volpi . Ricapitolando, sono passatiMarco Chiocci al Tg1 , ...Da una nota della, ecco gli avvicendamenti:Marco Chiocci sarà il nuovo direttore del Tg1; al Tg2 va Antonio Preziosi , che lasciaParlamento, dove prende il suo posto Giuseppe Carboni ; ...

Rai: Gian Marco Chiocci nuovo direttore del Tg1, Preziosi al Tg2 PPN - Prima Pagina News

Giovedì il consiglio di amministrazione (cda) della Rai ha approvato le nomine dei direttori di Tg1, Tg2, Tg3 proposte dal nuovo amministratore delegato Roberto Sergio. Come ampiamente previsto, Gian ...Puntualizzando che si tratta di dimissioni irrevocabili. La dimissioni di Lucia Annunziata arrivano dopo il via libera del Cda Rai per le nuove nomine che vede Gian Marco Chiocci alla direzione del ...