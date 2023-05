Rai Baldassarre | Auguri ai nuovi direttori | nomine di alto profilo

(Di giovedì 25 maggio 2023) – “La Rai e l’informazione rappresentano strumenti fondamentali per la diffusione della cultura del nostro Paese. Dunque, complimenti ea Gianmarco Chiocci, Antonio Preziosi, Mario Orfeo, Francesco Pionati, Jacopo Volpi, Paolo Corsini, Angelo Mellone e a tutti gli altri che da oggi vanno a ricoprire importanti ruoli nel servizio pubblico radiofonico e televisivo nazionale. Si tratta didi”. Lo ha dichiarato Simona, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili, alla Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio. (Com/Red/Dire)

La Costituzione ideale, condotto dallo scrittore, giornalista e conduttore radiofonico di... Paola Maciariello interpreti e scrittori Alice, Irene Linda Carpanelli, Chiara Carpano, ...Simona Renata( Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della ... per la Sezione Giornalismo: Dott.ssa Carmen Di Stasio (Giornalista- RM ) 'Per l'impegno ...... lode e menzione d'onore, un debutto concertistico a 13 anni in direttada Montecitorio con ... un binomio importantissimo' dichiara Simona, Assessore Cultura, Pari Opportunità, ...

Baldassarre: Rai, auguri ai nuovi direttori, nomine di alto profilo Agenpress

Simona Renata Baldassarre (Assessore alla Cultura ... Carmen Di Stasio (Giornalista RAI – RM ) “Per l’impegno profuso nell’eccellente coordinamento dei/delle Reporter di guerra per la Rete Televisiva ...ROMA “Oggi è la Giornata internazionale della Famiglia, una data che sta particolarmente a cuore a questa Giunta, che ha messo le famiglie in cima alle proprie priorità. Perché la famiglia è la più pi ...