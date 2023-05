L'agente di Slot, nemmeno a dirlo, èche mercoledì ha incontrato il direttore generale del Feyenoord, Dennis te Kloese. Dopo Conte , dopo Stellini e dopo Mason, Levy vorrebbe un ...Sul piede di guerra si era posto fin da subito il Tff (The Football Forum), un'associazione di agenti in cui rientrano anche agenti come il compianto Mino Raiola ,, Jorge Mendes , ...Ecco perchè gli olandesi sparano alto, chiedendo 11,5 milioni di euro per liberare l'allenatore: toccherà a, agente di Slot, trattare col club olandese per trovare un accordo. Accordo ...

Rafaela Pimenta ospite a CM: 'Verratti ha voglia di tornare in Italia' Calciomercato.com

In Serie A non ha giocato nemmeno un minuto, ma la sua agente Rafaela Pimenta apre a un ritorno in Italia: "Un italiano prima o poi pensa di tornare a casa; ha sempre voglia di rientrare. Non posso ...Nessuno al mondo è forte quanto lui. Oggi, ma può davvero diventare miglior giocatore di tutti i tempi La sua agente Rafaela Pimenta non batte ciglio: "Sì, ha tutti i mezzi per poter raggiungere quel ...