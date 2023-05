Radio AM - Stati Uniti | Ford ci ripensa | ricezione ripristinata via software

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo le pressioni della politica americana, latorna sui propri passi e decide di ripristinare ladelleAM sulle proprie vetture. La Casa aveva già iniziato a eliminare questa funzione sui modelli elettrici F-150 Lightning e Mustang Mach-E ed era pronta a fare lo stesso per la nuova Mustang: ora, però, arriva la scelta "riparatrice", resa possibile da un aggiornamentoannunciato nientemeno che dal ceo Jim Farley. L'ultima ratio. L'obiezione all'abbandono delleAM, sollevata da un gruppo di senatori democratici e repubblicani, si basa su una questione legata alla sicurezza nazionale: l'AM è alla base del Public Alerts and Warning System (IPAWS), un sistema di avviso di emergenza che può ricorrere alla forma più elementare di diffusione dei segnali nel momento in cui ...

