Quentin Tarantino | Se un film viene distribuito in streaming e non in sala è quasi come se non esistesse

ha confermato che ha intenzione di concludere la sua attività come regista di film, non escludendo di dedicarsi a progetti televisivi, ma esprimendo il suo poco apprezzamento nei ...Tutte le news dal Festival del Cinema di Cannesè tornato a Cannes. Non per presentare un nuovo film, ma come ospite d'onore della Quinzaine des Cinéastes. Il regista ha portato con sé un 'film sorpresa' che è stato proiettato ...Oltre 30 anni fa Le Iene , il primo film di, veniva proiettato a Cannes nella sezione Midnight Screening, nonostante il regista avesse chiesto esplicitamente di essere inserito nella Quinzaine des Réalisateurs . Un errore ...

Cannes 2023, Tarantino in cattedra alla Quinzaine: "Io, la violenza e il mio ultimo film"

Il regista Quentin Tarantino ha parlato dello streaming sottolineando l'importanza della distribuzione tradizionale nelle sale cinematografiche.