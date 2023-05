Quattro puledri uccisi da un branco di lupi alle porte di Roma

(Di giovedì 25 maggio 2023) Agiorni dal dall’aggressione da parte di un lupo di un cagnolino in un paesino abruzzese, arriva la notizia che mercoledì mattina, in pieno giorno, nell’vamento Statale del Cavallo Lipizzano del Centro ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari di Montelibretti,diLipizzani sono stati attaccati eda alcuni. Il personale dell’vamento è intervenuto, ha fatto sapere il Crea con un comunicato, e ha messo in fuga due esemplari di, mentre un terzo si era già allontanato. Un puledro di appena due mesi, Rubina, è stato sbranato, mentre altri tre sono collassati a causa dell’attacco. È la prima volta che l’vamento ...

Mercoledì mattina, in pieno giorno, nell'allevamento Statale del Cavallo Lipizzano del Centro ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari di Montelibretti, alle porte di Roma ,Lipizzani sono stati attaccati e uccisi da alcuni lupi. Lo rende noto il Crea con un comunicato. Isbranati dai lupi Il personale dell'allevamento è intervenuto e ha messo in ...equidi diversi tra loro ma tutti profondamente legati alla terra dove vivono e alla gente ... Quindi gestione dei branchi, maneggiamento degli animali sdomi per la microchippatura dei...... essendo il primo deigrandi appuntamenti di gruppo I riservato aidi tre anni sulla strada del Derby . In questa corsa, molto rappresentativa per i modenesi, si sono imposti nel ...

Quattro puledri sbranati dai lupi vicino Roma Agenzia ANSA

Si tratta di quattro esemplari Lipizzani, patrimonio Unesco. Un puledro di appena due mesi, Rubina, è stato sbranato, mentre altri tre sono collassati per la paura Roma, 25 maggio 2023 - L'attacco dei ...Qui quattro puledri lipizzani sono stati attaccati e uccisi da alcuni lupi. Lo rende noto il Crea con un comunicato. Il personale dell'allevamento è intervenuto e ha messo in fuga due esemplari di ...